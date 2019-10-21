Почему в Нур-Султане питьевая вода пахла плесенью 

На руководство ГКП на ПХВ "Астана Су Арнасы" наложен штраф в размере 230 МРП.

Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Садвакас Байгабулов прокомментировал результаты проверки объектов водоснабжения после жалоб жителей на запах водопроводной воды, сообщает Zakon.kz.

- Возвращаясь к вопросу о качестве воды, отмечаем, что Департаментом подведены итоги внеплановой проверки ГКП на ПХВ "Астана Су Арнасы", связанной с жалобами жителей на посторонний запах в водопроводной воде.

Следует отметить, что Департамент своевременно отреагировал еще до появления первых публикаций горожан в группах социальной сети Facebook – "Астана, хочу похвалить/пожаловаться" и "Астана - Что? Где? Когда?" и уже 21 сентября были начаты внеплановая лабораторные исследования питьевой воды, - сказал Садвакас Байгабулов.

Деятельность ГКП на ПХВ "Астана Су Арнасы" защищена Предпринимательским Кодексом от необоснованных проверок. Из многочисленных комментариев (более 700) в социальной сети, только одна жительница столицы 26 сентября обратилась в Департамент по порталу E-gov с письменной жалобой на качество водопроводной питьевой воды.

Во время проверки специалистами Департамента были проверены водозаборные и водоочистные сооружения, а также распределительная сеть.

- Общеизвестно, что источником водоснабжения столицы является Астанинское водохранилище, его проектный объем составляет 403 млн.м3. Из-за интенсивного сброса воды в летний период времени уровень воды в водохранилище понизился до 270 млн.м3. Низкий уровень воды в водохранилище в теплое время года, особенно в сентябре, способствовал интенсивному росту водорослей, фитопланктона и выделению ими вещества "геосмина", что обусловило появление постороннего запаха в воде, - сказал он.

Принятые ГКП на ПХВ "Астана Су Арнасы" дополнительные меры: повышение концентрации коагулянта и увеличение объёма абсорбента позволили довести показатель запаха до нормируемого. При этом, как уже ранее было отмечено, наступление более холодного времени года также способствует приостановлению бурного развития микроводорослей и прекращению запаха в воде.

Результаты последних лабораторных исследований питьевой воды в период проверки соответствуют гигиеническим нормативам, в т.ч. – по запаху.

По результатам проверки за выявленные нарушения (отсутствие Плана мероприятий на случай аварийного загрязнения водного объекта, не информирование Департамента об аварийных ситуациях и проводимых работах по промывке и дезинфекции водопроводных сетей) на руководство ГКП на ПХВ "Астана Су Арнасы" наложен штраф в размере 230 МРП, выдано предписание об устранении нарушений.

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