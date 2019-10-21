Казахстанцу, сбившему ребенка в Южной Корее, предъявили несколько обвинений

Посольство Казахстана в Сеуле оказывает всю необходимую поддержку в вопросах нахождения хорошего адвоката.

Подробности дела о казахстанце, который сбил ребенка в Южной Корее, рассказали в МИД РК, передает Zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

- Этот случай стал резонансным. Наш консул провел встречу со следователем и две встречи с нашим гражданином. На условия содержания у него нет жалоб, давления со стороны местного следствия нет. Ему изначально был предоставлен государственный адвокат со стороны Южной Кореи. Сейчас прорабатывается вопрос частного адвоката, - сказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

По его словам, посольство Казахстана в Сеуле оказывает всю необходимую поддержку в вопросе нахождения хорошего адвоката.

- По итогам встречи со следователем ему было предъявлено несколько обвинений. Это бегство с места происшествия, нарушение обязательств при регистрации транспортного средства, отсутствие страхования, а также отсутствие водительских прав. В совокупности по данным корейской стороны ему грозит до пяти лет лишения свободы, либо определенные штрафы, - отметил спикер.

Казахстанец совершил наезд на ребенка в Южной Корее и скрылся с места ДТП. Полиция обнаружила автомобиль в парке Ноксан, который находился в нескольких километрах от места происшествия после аварии, но подозреваемый уже уехал. Позже в МИД РК заявили, что он находится в третьей стране. В итоге его обнаружили в Павлодаре. Позже он прибыл в Южную Корею и попросил прощения за содеянное. После инцидента с казахстанцем Южная Корея ужесточила правила по нелегалам.





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