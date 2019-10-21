Минздрав: 277 случаев сокрытия младенческой смертности выявили за прошлый год

Политика министерства - не скрывать никакие факты и показывать максимально правильную статистику и потом уже принимать системные меры по ее улучшению - Бюрабекова.

На правчасе в Сенате Парламента РК министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал о выявленных случаях сокрытия младенческой смертности за прошлый год, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы провели массовый аудит по стране после проверки объективных данных и медицинских карт всех новорожденных в Атырауской области. В результате анализа мы выявили факты сокрытия 277 случаев младенческой смертности, ранней неонатальной смертности, за исключением Мангистауской области, которые не предоставили материалы - это живорождения, не зарегистрированные в РК. В результате, в 2018 году были внесены коррективы в снижение уровня младенческой смертности, который составил 8,7 на 1000 живорождений вместо 8,03, - пояснил министр.

В то же время глава Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Людмила Бюрабекова сообщила, что был проведен анализ случаев мертворождения за 2018 год.

- Анализ случаев мертворождения в 2018 году. Были подняты все стеклопрепараты, которые сохранились, не все сохранены, и изучались на предмет наличия в них критериев: ребенок дышал, не дышал, легкие раскрылись - мы выявляли случаи, когда ребенок умер, но он родился живым и его оформили в мертворожденного для улучшения статистических показателей. И таких случаев мы выявили 277 по итогам аудита 2018 года. По Казахстану, - сообщила она.

Также речь зашла о Мангистауской области, где недавно произошел случай с младенцем.

- В Мангистауской области, в нарушение действующего законодательства, они стекла уничтожили. Не сохранили. Это нарушение, но не влечет за собой каких-то уголовных или административных преследований, - уточнила Бюрабекова.

В общем, по ее словам, цифры младенческой смертности сейчас корректируются, "потому что необходимо внесение изменений в статистические данные 2018 года, которые уже закрыты".

- Когда показатель будет изменен, тогда можно будет озвучить, - констатировала глава Комитета.

Также она прокомментировала вопрос, зачем скрывать младенческую смертность.

- Данные показатели есть в меморандумах между акимами и Минздравом. И в целом влияют на конкурентоспособность страны. Чем выше показатель, тем хуже наши позиции в мировом рейтинге. Учитывается именно младенческая смертность - те, кто родился живым. Политика министерства - не скрывать никакие факты и показывать максимально правильную статистику и потом уже принимать системные меры по ее улучшению, - подчеркнула Бюрабекова.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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