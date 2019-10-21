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Казахстанская теннисистка вошла в ТОП-40 рейтинга WTA

Елена Рыбакина совершила рывок на шесть позиций.

Фото : bukmekerov.net21 октября 2019, 18:00

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина улучшила свои позиции в рейтинге WTA. Спортсменка по итогам обновления вошла в ТОП-40, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка совершила рывок на шесть позиций. Рыбакина переместилась с 43 на 37 место. Отметим, что первая ракетка Казахстанка Юлия Путинцева расположилась на 34-й строчке.

Первое место удерживает Эшли Барти (Австралия). Второе место у Каролины Плишковой (Чехия). Третье занимает Наоми Осака (Япония).


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