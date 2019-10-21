В Караганде вооруженный мужчина ограбил магазин

20 октября неизвестный, находясь в одном из магазинов Караганды, совершил разбойное нападение с применением оружия и завладел денежными средствами в сумме 298 119 тенге.

Неизвестное лицо, находясь в магазине "Волна", совершило разбойное нападение с применением оружия, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП Карагандинской области.

20 октября неизвестный, находясь в одном из магазинов Караганды, совершил разбойное нападение с применением оружия и завладел денежными средствами в сумме 298 119 тенге.

По данному факту зарегестрирован уголовное дело по статье 192 ч.2 п.4 УК РК.

Сотрудниками полиции был произведен осмотр места происшествия в магазине "Волна". Изъята видеозапись из камер видеонаблюдения. Орентирован весь личный состав органов внутренних дел области.

В ходе проведение оперативных мероприятий сотрудниками полции личность подозреваемого установлен. Им оказался 27-летний житель Караганды. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ограбление магазина в Сортировке #караганда Публикация от #караганда#блог (@eto_karaganda_detka) 21 Окт 2019 в 4:09 PDT

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