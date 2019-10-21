Строительство онкоцентра в столице завершат к концу 2020 года

В рамках этого центра будет единственный в Центральной Азии центр протонной терапии - новейшая технология, которая направлена на лечение опухолей небольших размеров, в том числе у детей.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов на правчасе в Сенате Парламента рассказал о темпах строительства онкоцентра в городе Нур-Султане, передает корреспондент Zakon.kz.

- В июне 2019 года постановлением Правительства РК определены две международные компании по строительным работам и инжиниринговым услугам, с которыми проводится процедура заключения договоров. Общая стоимость проекта - 70 млрд тенге. На 2019 год предусмотрено 13 млрд тенге на завершение проектирования и начало строительства центра, - сказал министр.

В кулуарах Биртанов напомнил, что строительство национального онкоцентра в Нур-Султане было поручением Елбасы.

- Даже была критика по поводу задержки строительства. Проектом занимался Назарбаев университет и с прошлого года мы пересмотрели параметры проекта, подходы. Определили место для того, чтобы была максимальная интеграция с другими научными центрами. На территории бывшего медхолдинга. Медицинский кластер, где находится кардиохирургический, нейрохирургический центры. Уже ведется строительство этого объекта, также рядом находится медшкола Назарбаев университета, - пояснил он.

По его словам, строительство этого онкоцентра позволит обеспечить самыми передовыми технологиями в области онкологии казахстанских пациентов и интегрировать эту помощь с другими клиниками.

- К примеру, опухоль головного мозга будет лечиться в центре нейрохирургии, опухоли широкой локализации в этом новом научном центре. То есть будет прямая интеграция всех видов онкологических технологий, - уточнил глава Минздрава.

Также он добавил, что Правительством в соответствии с законодательством РК определен генеральный подрядчик и инжиниринговая компания.

- Это те же строительные компании, которые строили кардиохирургический центр и компания, которая осуществляет технический надзор, чтобы все нормы международные соблюдались, и все соответствовало технологическим заявкам. Предполагается, что в рамках этого центра будет единственный пока что в Центральной Азии центр протонной терапии - новейшая технология, которая направлена на лечение опухолей небольших размеров, в том числе у детей. Мы планируем завершить основное строительство корпуса в конце 2020 года. Запустить новую клинику в конце 2020 года, - проинформировал Биртанов.

По центру протонной терапии министр пояснил, что в связи с тем, что это сложная технология его планируется завершить к середине 2021 года. Общая стоимость проекта порядка 70 млрд тенге.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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