Напавшей на полицейского дебоширке грозит уголовное преследование

Факт зарегистрирован 20 октября в селе Карабулак, где полицейский наряд обслуживал вызов по семейному скандалу.

Жительнице Алматинской области грозит уголовное преследование за нападение на полицейского, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

В качестве подозреваемой в материалах досудебного расследования выступает 26-летняя жительница Ескельдинского района.

Факт зарегистрирован 20 октября в селе Карабулак, где полицейский наряд обслуживал вызов по семейному скандалу. Прибывшие на место происшествия стражи порядка были вынуждены успокаивать не трезвого главу семьи, а устроившей дебош его супругу.

- Молодая женщина, которую полицейские застали при распитии алкоголя со своей подругой, пожаловалась на мужа. Мужчина, кстати, трезвый, нянчился с ребенком и пытался воздействовать на женщин. При разбирательствах находившаяся в алкогольном опьянении женщина напала на сотрудника полиции, повредила его форменное обмундирование и поцарапала лицо. По факту нападения возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 380 УК РК - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

С учетом того, что у подозреваемой имеется малолетний ребенок в ее отношении на время расследования избрана мера пресечения "Обязательство о явке". Пострадавший в потасовке полицейский продолжил службу в обычном режиме.

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