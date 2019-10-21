Стихийные свалки будут отслеживать путем космического мониторинга

В ходе проведенного рейда было установлено, что основную часть отходов составляет строительный мусор.

Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан с привлечение представителей СМИ был организован рейд по стихийным свалкам города Нур-Султан, сообщает Zakon.kz.

Крупные места скопления строительных и бытовых отходов выявлены в районе канала Нура-Есиль, между озером Талдыколь и Коргалжинским шоссе, в местах бывших отработанных карьеров и снежных полигонов. Ситуация вокруг столицы усугубляется недобросовестными предпринимателями, у которых образуются отходы. В ходе проведенного рейда было установлено, что основную часть отходов составляет строительный мусор.

Как отметил руководитель Департамента экологии по городу Нур-Султан Мансур Ошурбаев:

- В соответствии со статьей 291 Экологического кодекса РК в местные исполнительные органы были направлены соответствующие письма по принятию мер по очистке территории от несанкционированных отходов, а также в соответствии с п.4 ст.284 Кодекса необходимо провести мероприятия по обращению с бесхозяйными отходами и предотвращению негативного влияния их на окружающую среду и здоровью населения. На ежедневной основе Департаментом экологии осуществляются выезды в места стихийных свалок, на сегодня подтверждены 300 точек, 68 из них утилизированы, по 63 точкам работа продолжается.

Кроме этого, поступают обращения из районных акиматов по принятию административных мер к юридическим лицам за несанкционированное размещение отходов на своих и прилегающих территориях. По ним Департаментом проведено 10 проверок по факту несанкционированного размещения отходов. Юридические лица привлечены к административной ответственности 324, 344, 351 КоАП РК.

Стоит отметить, что для выявления и устранения проблем, связанных с системой сбора и утилизацией отходов кроме проведения ежедневных рейдовых объездов территории города, будет применяться и космический мониторинг по геопорталу АО НК Қазақстан Ғарыш Сапары".

2 октября текущего года между акиматом столицы и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК заключен "График ликвидации стихийных свалок по городу Нур-Султан, выявленных по результатам космического мониторинга мест размещения отходов". В ходе данного графика акиматом совместно с Департаментом на постоянной основе будут приниматься меры по ликвидации стихийных свалок города Нур-Султан.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!