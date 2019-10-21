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Автомобиль сбил мальчика в Алматы – инцидент попал на видео

Выяснилось, что водитель был без прав.

Фото : smolensk-i.ru21 октября 2019, 19:30

ДТП произошло 19 октября в алматинском микрорайоне "Шугыла", сообщает Zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

Мальчик 2012 года перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля. Водитель довез пострадавшего, вместе с его матерью, до больницы и уехал.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий беглец был установлен и задержан. Им оказался 31-летний житель города Каскелен, Карасайского района, Алматинской области. Установлено, что этот мужчина был ранее лишен права управления транспортным средством, не имел страхового полиса и обязательного технического осмотра авто, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Автомобиль, на котором допущен наезд на ребенка, водворен на специализированную штрафную стоянку. Управление полиции Наурызбайского района расследует факт наезда. По делу назначены соответствующие экспертизы.


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