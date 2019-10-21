Ущипни меня – французы создали новый интерфейс для смартфонов

Таким образом они смогут распознавать прикосновения и реагировать на них.

Французские ученые создали особый щипательно-шлепательный интерфейс. Выглядит это как настоящая человеческая кожа. Разработали его специалисты компании Telecomm ParisTech, сообщает Вести.Ru.

Один из авторов проекта сознался, что всегда хотел пощипать свой чехол для смартфона, чтобы таким образом поделиться собственными эмоциями, вот и создали интерфейс и материал, который позволяет это делать.

Он состоит из двух слоев силикона с нитями-сенсорами между ними, эти сенсоры распознают несколько способов взаимодействия: пощипывание, удары и щекотание. Соответственно и набор сценариев: если владелец злится – он может ударить по чехлу, если ему грустно – пощипать его, а если весело – пощекотать, в ответ на действия устройства покажут соответствующую эмоцию на экране. И из этого материала и правда хотят делать чехлы для смартфонов и планшетов, а еще браслеты для "умных" часов и фитнес-трекеров и тачпады для компьютеров. Сколько будут стоить такие аксессуары пока неясно, а в технопрессе уже рассуждают на тему того, что так можно было бы делать кожу для человекоподобных роботов.

Таким образом они смогут распознавать прикосновения и реагировать на них. Вместе с тем знакомые с психологией обращают внимание, что такая внешняя схожесть с человеческой кожей только отталкивает. Подобный продукт называют явлением "зловещей долины" – это когда мы видим что-то очень похожее на человеческое, но знаем, что оно ненастоящее и нам становится не по себе.

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