Чем известна Анар Каирбекова

По ее словам, ее больше полугода преследовали не только ответственный секретарь ведомства Арын Орсариев, но и вице-министр Рустем Бигари и Фатима Джакыпова.

21 октября Анар Каирбекова назначена ректором Южно-Казахстанского государственного университета, сообщает Zakon.kz.

Это имя за последние несколько месяцев уже неоднократно мелькало на страницах информационных агентств. Чем же Анар Каирбекова успела прославится?

Про нее известно, что в 2001 году она закончила Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова по специальности "Экономист".

В конце 90-х работала по специальности в одном из ТОО Кокшетау, после чего сменила несколько работ. Трудилась инспектором отдела кадров. Главным специалистом, консультантом-государственным ревизором, главным экспертом-государственным ревизором.

В 2010 году стала старшим преподавателем Казахстанского филиала МГУ им. Ломоносова.

В 2012 году прошла практику в аспирантуре научно-исследовательского института системного анализа Счетной палаты РФ в Москве.

С 2014 по 2015 год была директором Департамента внутреннего контроля Министерства образования и науки РК.

В 2015 стала директором Административного департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан.

В 2016 директором Департамента административной работы и государственных закупок Министерства образования и науки.

На этой должности в августе текущего года она обвинила ответственного секретаря Министерства образования и науки РК Арына Орсариева в том, что он является главой коррупционной схемы.

По ее словам, ее больше полугода преследовали не только ответственный секретарь ведомства Арын Орсариев, но и вице-министр Рустем Бигари и Фатима Джакыпова. Каирбекова утверждала, что на миграцию серверов для обеспечения работы национальной образовательной базы данных из бюджета выделили 48 миллионов тенге. Деньги перечислили, но работу не выполнили.

Арын Орсариев отверг обвинение и, в свою очередь, напомнил, что Каирбекова была привлечена к дисциплинарной ответственности за неэтичное поведение.

Позже и вице-министра образования и науки РК Рустема Бигари отверг предъявленные обвинения, написав развернутый пост на своей странице в Facebook.

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