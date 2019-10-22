Нуркожа Кайпанов стал вторым на Всемирных военных играх в Китае
Он завоевал "серебро" в весовой категории до 70 килограммов.
Фото : fdk.kz22 октября 2019, 01:58
В Ухане в эти дни проходят Всемирные военные игры. Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов в рамках крупного турнира стал обладателем медали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Он завоевал "серебро" в весовой категории до 70 килограммов. В главной схватке борец встретился с Хетагом Цаболовым (Россия), который в итоге и стал победителем.
Добавим, что ранее на чемпионате мира в Нур-Султане Кайпанов также стал обладателем серебряной медали.
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