Горбачев назвал победителей в холодной войне

Горбачев констатировал, что страны Запада "не выдержали испытания новой эпохой", и в этом заключается основная причина нынешних разногласий между ними и Россией.

Завершение холодной войны между Советским Союзом и странами Запада было общей победой, однако лидеры западных стран объявили себя выигравшей стороной, не учитывая, как это будет воспринято в России. Такое мнение в интервью немецкой газете Welt am Sonntag высказал экс-президент СССР Михаил Горбачев, передает РИА Новости.

- Окончание холодной войны было нашей общей победой, но западные политики, и прежде всего США, объявили победителями себя. Трубили об этом повсюду. И, кстати говоря, средства массовой информации пошли у них на поводу, - заявил Горбачев, отвечая на вопрос о действиях Запада после завершения холодной войны.

По его словам, лидеры западных стран не учли, как подобная трактовка завершения противостояния будет воспринята в России и как это повлияет на будущие взаимоотношения. При этом Запад начал вести себя как, как будто ему "все позволено", добавил экс-президент СССР.

Горбачев констатировал, что страны Запада "не выдержали испытания новой эпохой", и в этом заключается основная причина нынешних разногласий между ними и Россией.

- В последнее время в Европе некоторые политические деятели все серьезнее начинают задумываться о том, что попытки изоляции России идут во вред всем, что нужно совместно искать выход, устраивающий все стороны. Об этом, я знаю, задумываются и в России, - заключил бывший советский лидер.

Холодная война — глобальное геополитическое, военное, экономическое и идеологическое противостояние в период с 1946 года до конца 1980-х между двумя блоками государств, которые возглавлялись СССР и США. В декабре 1989 года Горбачев и американский президент Джордж Буш-старший официально объявили о завершении холодной войны, документально окончание противостояния было закреплено в принятой в 1990 году "Парижской хартии для новой Европы".

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