Цикл церемоний провозглашения нового императора Японии начался в Токио

На главную церемонию приглашено около двух тысяч гостей, в их числе 400 человек – главы государств и представители 180 стран.

Цикл торжественных церемоний, связанных с официальным провозглашением нового императора Японии Нарухито начался в Токио с ритуального объявления об этом богам Трех святилищ, сообщает РИА Новости.

Император Нарухито, облаченный в ритуальные белоснежные одежды, вошел в храм Касикодокоро, в котором поклоняются богине Солнца Аматэрасу Омиками – верховного божества синтоистского пантеона.

В храм внесли также две из трех императорских регалий - меч Кусанаги-но-цуруги и яшму магатама. Согласно летописям и мифам, яшму носила богиня Солнца. Считается, что это самое древнее из Трех сокровищ – императорских регалий. Меч Кусанаги-но-цуруги перешел от нее во владение легендарного императора Дзимму, правившего с 660 до 585 года до нашей эры. Сама регалия находится в храме Ацута-дзингу в Нагое, в императорском дворце хранится ее копия.

В храме император зачитал текст, который объявляет богам о его восшествии на престол.

После храма Касикодокоро император Нарухито совершит поклонение еще в двух храмах, входящих в Три святилища на территории императорского дворца: в храме Корэйдэн – месте почитания душ императоров и членов императорской семьи, и в храме Синдэн – месте почитания богов синтоистского пантеона.

После императора поклонение в храмах совершит императрица Масако. Она также будет облачена в белоснежные одежды. Традиции этого ритуального наряда монархов восходят к VIII веку.

Затем во дворе перед храмом Касикодокоро поклонение богине Аматэрасу Омиками совершат члены императорской семьи и представители трех ветвей власти, включая премьер-министра Синдзо Абэ.

В 13.00 (10.00 по времени Нур-Султана) в императорском дворце начнется главная церемония официального провозглашения императора – Сокуирэй Сэйдэн-но-ги. На церемонию приглашено около двух тысяч гостей, в их числе 400 человек – главы государств и представители 180 стран.

Вечером во дворце императорская чета даст торжественный прием для иностранных гостей.

По информации ТАСС, на проведение церемонии было затрачено более 147 млн долларов. Такая сумма объясняется большим количеством иностранных гостей и обеспечением безопасности.

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