Видео Назарбаева в Токио появилось в Сети
Елбасы по приглашению Правительства Японии прибыл в Токио для участия в официальной церемонии интронизации Императора Нарухито.
Фото : кадр видео22 октября 2019, 09:01
Кадры поездки Нурсултана Назарбаева в Токио опубликовал МИД РК, передает Zakon.kz.
Накануне Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Токио.
Елбасы по приглашению Правительства Японии прибыл в Токио для участия в официальной церемонии интронизации Императора Нарухито. Официальная церемония интронизации состоится 22 октября в Императорском дворце. В рамках визита Елбасы также проведет ряд двусторонних встреч.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4991325-5a4d00d5241735f2b942ae4359f4282d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...