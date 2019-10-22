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Видео Назарбаева в Токио появилось в Сети

Елбасы по приглашению Правительства Японии прибыл в Токио для участия в официальной церемонии интронизации Императора Нарухито.

Фото : кадр видео22 октября 2019, 09:01

Кадры поездки Нурсултана Назарбаева в Токио опубликовал МИД РК, передает Zakon.kz.

Накануне Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Токио.

Елбасы по приглашению Правительства Японии прибыл в Токио для участия в официальной церемонии интронизации Императора Нарухито. Официальная церемония интронизации состоится 22 октября в Императорском дворце. В рамках визита Елбасы также проведет ряд двусторонних встреч.


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