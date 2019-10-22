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Заморозки обещают синоптики на вторник

Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере - гололед.

Фото : wikimedia.org22 октября 2019, 09:04

На большей части территории Казахстана под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков, лишь на севере, юге и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере - гололед.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Акмолинской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Карагандинской, Алматинской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

Ночью в Туркестанской области местами ожидаются заморозки 1 градус.

Прогноз погоды в Алматы: днем 6°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 3°, ясно.

Прогноз погода на 22 октября.


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