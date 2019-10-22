"Работал в полиции, было шесть жен". Соседи рассказали об астанчанине, застрелившем супругу

Было шесть жен: соседи рассказали об астанчанине, застрелившем супругу

Настоящая драма развернулась в столичной многоэтажке. Житель одной из квартир застрелил жену и ранил пятилетнего сына. После чего мужчина взял ружье и пошел по подъезду. Стрелка обезвредила отважная пенсионерка. Женщина выхватила оружие из рук подозреваемого, а раненному малышу вызвала скорую. Соседи говорят, мужчина в этот вечер был пьян. Об этом сообщает телеканал "Астана", передает Zakon.kz.

Сейчас квартиру опечатали. В полицию о случившемся сообщили соседи. Они же и поделились подробностями трагического вечера. По их словам, совершив убийство, мужчина с ружьем вышел в подъезд.

Соседи рассказывают, мужчина устроивший стрельбу часто выпивал. В этом состоянии его видели и в день трагедии, около девяти вечера. А ближе к ночи жильцы услышали крики и два выстрела. На помощь звал старший сын подозреваемого.

- Второй сын в наручниках сидел. Весь в крови. Это же мать. Он на отца наехал, когда полицейские пришли. Он начал кричать в подъезде: "Помогите, помогите". В лифте встречаемся, бутылку стесняется, спрячет. Спрашиваю: как дела. Плохо, говорит, - рассказал Ерлан Кенжетаев.

55-летняя женщина скончалась на месте, пятилетнего сына задело дробью. "Скорую" ребенку вызвала соседка, она же и обезвредила стрелка. Галина Латыпова сначала выхватила ружье из рук мужчины, а затем забрала из квартиры раненного мальчика.

- Ильясик кричит: "Я умру, я умру". Он вот так держит. Когда ручку убрала, а там разрез. Вывела его в подъезд. Здесь коляски детские. Его в коляску, а он кричит. Это страшно. Все в крови, - вспомнила Галина Латыпова.

Мальчика прооперировали во второй детской больнице. По словам врачей, его жизни сейчас ничто не угрожает. В палате с ним лежит родная мать. С ребенком работают психологи.

- В экстренном порядке была проведена лапороскопическая операция. Проведена ревизия брюшной полости. Состояние ребенка - средней степени тяжести. После стабилизации состояния переведен утром в отделение общей хирургии, - сообщил главврач городской детской больницы №2 Биржан Досмаилов.

К слову, это - ребенок от другого брака. Жен, рассказывают соседи, у 59-летнего мужчины было шесть. С погибшей астанчанин тоже уже был в разводе. Но жил с ней в одной квартире, которую по суду должны были разделить. Но продать имущество не успели.

Сейчас мужчина находится под следствием. Его водворили в изолятор временного содержания, ему грозит до 15 лет тюрьмы. По словам соседей, подозреваемый в убийстве ранее работал в органах внутренних дел, а также увлекался охотой.

Оружие было официально зарегистрировано, подтвердили телеканалу в столичном Департаменте полиции. А вот его работа в органах могла спровоцировать агрессию, считает психолог.

- Они же видят очень много негативного, давления. В органах же никто не будет сюсюкаться. Человек видел это. И всю жизнь испытывал напряжение. Это - скорее всего, один из факторов, - поделился мнением психолог Олжас Сеитов.

Что заставило мужчину пойти на такой отчаянный шаг будет выяснять полиция. Стражи порядка сейчас проводят расследование.

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