Гигиена и безопасность линейки Efes Kazakhstan достигнута с помощью технологии Ecocap®

Технология Ecocap® исключает образование плесени и размножение бактерий.

Лидер пивной отрасли – Efes Kazakhstan, задает на рынке инновационные тенденции. Производитель первым и пока единственным запустил в Казахстане продукцию, оснащенную инновационной технологией Ecocap® – алюминиевая защитная крышка на банках, которая оберегает поверхность самой банки как на этапе розлива, так и на этапах транспортировки и нахождения продукта на продуктовых полках магазинов.

Технология Ecocap® исключает образование плесени и размножение бактерий. Все банки сушат перед запечатыванием, предотвращая тем самым влажность и любую форму загрязнения. Защитная алюминиевая крышка, которой оснащена линейка продукции Efes Kazakhstan, герметизирует всю поверхность банки со стороны отверстия, предотвращая влажность между защитным колпачком и банкой. Таким образом, данная защита исключает образование плесени и размножение бактерий. Все банки сушат перед запечатыванием, предотвращая тем самым влажность и любую форму загрязнения.

Технология Ecocap® уже прошла испытания на погружение в воду и термостойкость (до 60 ° C), она позволяет охлаждать банки в воде и льду и распространять их даже в автоматах по продаже горячих и холодных напитков.

Немаловажен и тот факт, что защитная крышка на банках Ecocap® абсолютно экологически безвредный продукт, который на 100% пригоден для повторного использования. Его легко утилизировать: колпачок Ecocap® изготовлен из алюминия и вместе с банкой образует упаковку из одного материала, которую можно перерабатывать бесконечное количество раз.

Таким образом, гигиена и безопасность продуктовой линейки Efes Kazakhstan обеспечиваются с момента, когда продукт покидает склад, до того момента, когда конечный пользователь пьет его.

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