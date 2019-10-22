Казахстан назвал состав на квалификацию Чемпионата мира 2020 года

С 16 по 21 октября команда провела учебно-тренировочный сбор в Алматы. По итогам УТС наставник утвердил 14 игроков.

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака назвал состав на основной раунд квалификации Чемпионата мира-2020. передает Zakon.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

С 16 по 21 октября команда провела учебно-тренировочный сбор в Алматы. По итогам УТС наставник утвердил 14 игроков.

Сборная Казахстана с 23 по 26 октября примет участие в основном раунде квалификации ЧМ-2020, где в группе 5 сыграет со сборными Албании, Нидерландов и Румынии. Игры этой группы пройдут в румынском городе Пьятра-Нямц.

Состав сборной Казахстана по футзалу на основной раунд квалификации Чемпионата Мира-2020:

Вратари: Игита ("Кайрат"), Александр Гуров ("Аят");

Полевые игроки: Чингиз Есенаманов, Даурен Нургожин, Дуглас, Даурен Турсагулов, Биржан Оразов, Альберт Акбаликов (все – "Кайрат"), Динмухамбет Сулейменов, Арнольд Кнауб (оба – "Жетысу"), Лео, Тайнан (оба – "Спортинг", Португалия), Кайрат Иманалин ("Актобе"), Азат Валиуллин ("Аят").





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