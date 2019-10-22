Накладал по-мужски заступился за одноклубника в КХЛ

Инцидент произошел на 23-й минуте матча.

Эффектную драку устроил чешский защитник ярославского "Локомотива" Якуб Накладал в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против челябинского "Трактора", передает Zakon.kz.

Инцидент произошел на 23-й минуте матча. Все началось с того, что нападающий "Трактора" Егор Фатеев завалил вратаря "Локомотива" Илью Коновалова на лед. Заступиться за одноклубника решил чех Якуб Накладал. Его бой с Фатеевым прошел без перчаток. "Победу" в этой мини-схватке одержал чех, который сумел повалить соперника.

Видео драки можно посмотреть здесь.

Сам матч завершился победой "Трактора" со счетом 2:1.

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