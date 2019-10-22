Накладал по-мужски заступился за одноклубника в КХЛ
Инцидент произошел на 23-й минуте матча.
Фото : ХК "Локомотив"22 октября 2019, 10:48
Эффектную драку устроил чешский защитник ярославского "Локомотива" Якуб Накладал в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против челябинского "Трактора", передает Zakon.kz.
Инцидент произошел на 23-й минуте матча. Все началось с того, что нападающий "Трактора" Егор Фатеев завалил вратаря "Локомотива" Илью Коновалова на лед. Заступиться за одноклубника решил чех Якуб Накладал. Его бой с Фатеевым прошел без перчаток. "Победу" в этой мини-схватке одержал чех, который сумел повалить соперника.
Видео драки можно посмотреть здесь.
Сам матч завершился победой "Трактора" со счетом 2:1.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4991363-a8a76b4ffe130b40931c137e771e658a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...