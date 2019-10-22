На 2,7 года осужден глава отдела земельных отношений за взятку в 500 тысяч

Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Антикоррупционной службой Костанайской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел земельных отношений" акимата Костанайского района С. Сыздыкова, подозреваемого в совершении коррупционного преступления, передает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, он подозревался в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге (из ранее оговоренной - 1 млн тенге) от гражданина за выделение земельного участка под строительство теплицы в п. Затобольск Костанайского района.

21 октября 2019 года приговором Костанайского районного суда Сыздыков признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 7 месяцев, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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