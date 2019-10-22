Пьяные напрыгали на капоте чужого автомобиля на 400 000 тенге
Они устроили селфи и повредили авто.
Фото : Пресс-служба УП Усть-Каменогорска22 октября 2019, 11:16
Сотрудники полиции задержали трех молодых людей, устроивших селфи и прыжки на капоте чужого автомобиля, передает Zakon.kz.
- 12 октября около 05.25 часов неизвестные лица из хулиганских побуждений, находясь в алкогольном опьянении повредили автомашину марки Chevrolet Lacceti, которая была припаркована по улице Казахстан, чем причинили владельцу ущерб на сумму 400 000 тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правопорядка хулиганы были задержаны, в ходе допроса дали признательные показания, при этом пояснив, что в результате сильного алкогольного опьянения не осознавали своих действий, - сообщили в пресс-службе Управления полиции Усть-Каменогорска.
Владелец автомобиля, девушка по имени Алена, поблагодарила сотрудников полиции, за оперативное раскрытие данного преступления.
В отношении задержанных за совершение данного преступления, начато досудебное расследование по ст. 293 ч.2 п.1 (хулиганство) Уголовного кодекса РК. Задержанные молодые люди, ранее никогда не имели проблем с законом, к административной и уголовной ответственности не привлекались.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4991374-e88881d8359c69776cca949eb517573e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...