Пьяные напрыгали на капоте чужого автомобиля на 400 000 тенге

Они устроили селфи и повредили авто.

Сотрудники полиции задержали трех молодых людей, устроивших селфи и прыжки на капоте чужого автомобиля, передает Zakon.kz.

- 12 октября около 05.25 часов неизвестные лица из хулиганских побуждений, находясь в алкогольном опьянении повредили автомашину марки Chevrolet Lacceti, которая была припаркована по улице Казахстан, чем причинили владельцу ущерб на сумму 400 000 тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правопорядка хулиганы были задержаны, в ходе допроса дали признательные показания, при этом пояснив, что в результате сильного алкогольного опьянения не осознавали своих действий, - сообщили в пресс-службе Управления полиции Усть-Каменогорска.

Владелец автомобиля, девушка по имени Алена, поблагодарила сотрудников полиции, за оперативное раскрытие данного преступления.

В отношении задержанных за совершение данного преступления, начато досудебное расследование по ст. 293 ч.2 п.1 (хулиганство) Уголовного кодекса РК. Задержанные молодые люди, ранее никогда не имели проблем с законом, к административной и уголовной ответственности не привлекались.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!