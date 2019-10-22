Указ о согласовании с Елбасы по назначению министров - не послабление власти Президента

Министр отметил, что в указе предполагается консультация до принятия решения, что в свою очередь снимет вопрос разногласий.

Указ, согласно которому президент будет согласовывать назначения министров с Елбасы, не означает послабление власти главы государства, сказал в кулуарах правительства министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Это не означает послабления, потому что это нормальная процедура согласования, - сказал Бекетаев, отвечая на вопросы СМИ.

Он добавил, что это также не означает двоевластие, потому что многие страны имеют подобные процедуры, когда важнейшие политические должности согласуются теми или иными органами.

- В указе четко регламентируется вся процедура, там предполагается консультация до принятия решения. Поэтому во время консультации все разногласия должны быть сняты. Последнее слово за Советом безопасности. Это коллегиальный орган. Елбасы председательствует, поэтому все решается открыто, - объяснил министр.

21 октября сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, расширяющий полномочия первого президента страны Нурсултана Назарбаева в сфере кадровой политики в системе органов государственной власти.

Документ был опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан. Как следует из указа от 9 октября 2019 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты президента Республики Казахстан" назначение руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Казахстана, также должно быть согласовано с главой Совбеза.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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