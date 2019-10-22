Посредникам.net – поддержит ли Парламент посредников?

Опыт любой страны по внедрению тех или иных изменений, особенно в такой тонкой сфере как частный бизнес, надо изучать скрупулезно, непредвзято, без лихих кавалерийских наскоков, отдающих лоббизмом, а комплексно и всесторонне.

Чем мудрый человек отличается от недальновидного? Умением учиться на своих ошибках. Не так давно наши соседи в России создали Центр учета переводов и интерактивных ставок ("ЦУПИС"). И теперь в Казахстане, постоянно ссылаясь на этот опыт и абстрактную "необходимость" пытаются внедрить некий частный, но активно лоббируемый Центр Учета Ставок.

Вызывает недоумение тот факт, что ради создания в Казахстане частной посреднической организации под названием Центр учета ставок, факты подаются однобоко и таким образом, чтобы преподнести все в "благовидной" форме с целью убедить Правительство, Парламент и весь государственный аппарат в необходимости создания Центра учета ставок. Поэтому поговорив с российскими экспертами букмекерского рынка и ведущими российскими букмекерами Ассоциация Букмекеров Казахстана сделала свой анализ, чтобы понять, что такое ЦУПИС и можно ли его приравнивать к ЦУСу.

Ниже краткий сравнительный анализ отличий между ЦУПИСом и ЦУСом:

История с созданием ЦУПИСа

В 2014 году в России появилось понятие интерактивной ставки. Эти ставки клиент российского букмекера оформляет на его интернет-сайте. Каждая саморегулируемая организация (СРО) создала Центр учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) на платформе банка или некоммерческой организации. ЦУПИС — посредник между онлайн-букмекером и игроком. Именно ЦУПИС принимает деньги от игрока и передает их букмекерской конторе. Он учитывает все операции и контролирует выплату подоходного налога, отчитываясь перед налоговой службой вместо букмекера.

Примечание: В Казахстане ситуация кардинально другая – букмекеры сами отчитываются перед налоговыми органами, сами производят расчет и оплату подоходного налога за клиентов, и сами несут полную ответственность по расчетам с бюджетом. Данная концепция взаимоотношений между букмекерами и налоговыми органами лежит в основе Налогового Кодекса.

По словам Директора букмекерской конторы "ФОН Бет" в Казахстане, Александра Пястолова, "Закон о ЦУПИС приняли в 2014 году. Пока проекты ЦУПИС воплощались в жизнь, а это: закупка дорогих серверов, тк объемы информации о транзакциях довольно существенные, разработка программного обеспечения, тестирование и отладка функционала, заключения договоров с банками, платежными системами и букмекерскими конторами, выстраивание бизнес-процессов и взаимодействия;в России вышел закон об обязательном использовании букмекерами онлайн-касс с функцией фискализации, что букмекеры в кратчайшие сроки у себя реализовали. К моменту, когда ЦУПИСы заработали, а это начало 2016 года,та функция, которая была на них возложена – устарела, стала не нужна. Налоговые органы самостоятельно, имея доступ к онлайн-кассам букмекерских контор и фискальным данным, в режиме реального времени смогли увидеть все движение средств: как от клиента к букмекеру, так и от букмекера к клиенту. ЦУПИС – это атавизм, который утяжеляет ведение бизнеса и не приносит никакой пользы государству".

Изначально предполагался монополизм, то есть в России хотели создать только один ЦУПИС на базе одного СРО, где основную скрипку играл президент "Лиги ставок" Журавский (известный лоббист, который грезил идеей монополии в букмекерстве). Однако рыночные механизмы в России возобладали, и в 2016 году было создано второе СРО (сейчас их три) и второй ЦУПИС (первый на 40% принадлежал владельцам букмекерских контор, второй — создан на базе Qiwi). Право принимать интерактивные ставки получили 17 компаний.

Налоги

Изменило ли это ситуацию с улучшением налогообложения? Вовсе нет. По оценке "Рейтинга букмекеров", в 2017 году на теневой сектор пришлось 40% рынка – 274 млрд рублей! То есть если кто-то не хочет регистрировать ставки в ЦУПИСе, то он и не будет это делать, что подтверждается 40% теневым рынком, который наоборот вырос после введения ЦУПИСа.

Российские игроки, как отмечают российские СМИ, видят преимущества нелегальных букмекеров в том, "что на их сайте гораздо проще зарегистрироваться (у лицензированных это обычно сложная процедура, включающая в себя фотографию с паспортом в руках и посещением специального центра ставок), а главное — не нужно платить 13% налог, который зарегистрированными конторами автоматически вычитается из каждого выигрыша (в то же время нет никаких гарантий выплаты выигрыша)."

А еще во времена царствования ЦУПИС могут происходить такие интересные коллизии. Далее – цитата из материала РБК.

"У Betcity при выручке 18 млрд руб. работает около 200 пунктов приема ставок в России, рассказал журналу РБК директор отраслевого портала "Рейтинг букмекеров" Араик Тонян. У "Лиги ставок"— 751 пункт приема ставок (при обороте 11,9 млрд), у "Балтбета" — 515 пункт приема ставок (при обороте 10,9 млрд)". Betcity не входит и в число самых популярных компаний по приему ставок онлайн: в 2016-м через нее делали ставки лишь 12% российских онлайн-игроков. Однако исходя из данных ЦУПИСа, данная компания занимает первое место по выручке среди всех букмекеров России. Как видно выше, разница между прибылью и количеством пункта приемов ставок заметна. И никакой ЦУПИС ясности в этот вопрос не внес.

Почему же нельзя повторять российский опыт и создавать Центр учета ставок?

Директор букмекерской конторы "ФОН Бет" в Казахстане, Александр Пястолов подвел краткое резюме неэффективной работы ЦУПИСа в России:

1. Букмекер зависит от ЦУПИС в технической части. Если сервера ЦУПИС дают сбой, букмекер не может совершать никакие денежные операции и регистрировать новых клиентов. Простой всей отрасли также сказывается на государстве, т.к. оно за время простоя не дополучает налоги со всех букмекеров.

2. Букмекер зависит от ЦУПИС в выборе платежных систем. Букмекер не может самостоятельно выбрать платежную систему, с которой хочет работать и договориться по коммерческим условиям. Пока ЦУПИС не проинтегрирован с конкретной платежной системой, будь то банковский эквайринг с необходимым набором функционала для оплаты с карт, или электронные кошельки, терминалы; букмекер не имеет право предложить эти способы оплаты и получения выигрыша клиентам. Заявку на подключение новых платежных систем ЦУПИС рассматривает самостоятельно, на основании своих собственных приоритетов в разработке. Учитывая то, что техническая разработка платформы ЦУПИС это довольно сложная задача, и реализовывалась она довольно быстрыми темпами, то требования бизнеса и приоритеты в разработке ЦУПИС были разными. Сейчас все букмекеры в Казахстане имеют прямые интеграции с теми платежными системами, которые они для себя выбрали. Если возникают какие-то разногласия, то букмекер всегда может поменять партнера. В случае с ЦУПИС это будет сделать невозможно. Если закон с ЦУС будет принят, то букмекерам необходимо будет снова тратить свои ресурсы на то, что уже и так работает. Это дополнительные расходы.

3. ЦУПИС отягощает дополнительными комиссиями увеличивая общие расходы бизнеса, при этом не оказывая абсолютно никаких услуг, приносящих дополнительную стоимость бизнесу. В Казахстане, помимо этого, и так довольно большое количество налогов и высокие ставки по ним. С вводом ЦУС они еще существенно увеличиваются. Это будет способствовать уходу отрасли в серую зону. Плюс ко всему, открываются большие возможности для недобросовестной конкуренции и коррупции.

4. ЦУПИС никак не помогает, а даже усложняет государству отслеживать финансовые потоки букмекеров и клиентов, так как государство пользуется другим эффективным инструментом для мониторинга и контроля работы букмекерских контор – онлайн-кассами с фискализацией. Проведение транзакций через ЦУПИС всегда происходит с временным лагом по их учету. Реестры букмекера, операторов ОФД и ЦУПИС всегда расходятся.

5. ЦУПИС не имеет никаких инструментов для борьбы с лудоманией. Информация, которой он обладает никак не способствует тому, чтобы бороться с этой зависимостью. Бороться с этим пороком можно только при взаимодействии участников отрасли, государства и общественности, вырабатывая правила ответственной игры и социальной ответственности бизнеса.

Частный случай

Первые лица Казахстана постоянно подчеркивают, что одна из важнейших задач, стоящих перед страной – сокращение влияния государства на частный бизнес. Но в случае с упомянутым Центром учета ставок очевидно, что здесь преследуются другие цели: с помощью изменения законов создать частную структуру-посредника, который вольется в успешно созданный и функционирующий бизнес. Как это коррелируется с заявлениями о том, что "частникам" в нашей стране надо помогать, а не мешать, не совсем понятно.

Выводы

Опыт любой страны по внедрению тех или иных изменений, особенно в такой тонкой сфере как частный бизнес, надо изучать скрупулезно, непредвзято, без лихих кавалерийских наскоков, отдающих лоббизмом, а комплексно и всесторонне. Если компания-посредник не способна бороться с теневым рынком, то, может, стоит оставить частникам самим разбираться со своим бизнесом? Тем более, что букмекерские конторы в Казахстане – один из самых контролируемых и регулируемых бизнесов. И БК, надо отметить, выполняют все требования. Установить контрольно-кассовые машины? Сделано. Работать с помощью АПК? Не вопрос. Если кто-то что-то не соблюдает, то причем тут добросовестные участники рынка? Они-то как раз заинтересованы честно трудиться, выплачивать налоги, вкладываться в развитие спорта. И делают это добровольно. И без всяких посредников.

Автор: Вадим Маметов

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