Какие блюда подадут Назарбаеву в Японии

Иностранным гостям было предложено три вида меню на выбор, заранее опрошены все гастрономические предпочтения и табу.

Гости, приглашенные на банкеты во дворец по случаю официального провозглашения нового императора Японии Нарухито, смогут отведать изысканную японскую кухню, но без элементов, которые могут не прийтись им по вкусу, сообщил корреспонденту РИА Новости правительственный источник.

- Основой меню станет японская кухня, но в том виде, который, как мы надеемся, придется по вкусу даже гостям, непривычным к традиционным блюдам. Ничего из того, что может быть не принято иностранными гостями, использовано не будет. Так, будет подан морской карась (традиционная и неизменная часть всех праздничных трапез любого уровня в Японии, так как его название "тай" созвучно слову "благополучный, радостный" - ред.), говядина, лангусты. Никаких китов, дельфинов, рыбы фугу не будет, - сказал источник.

Из четырех приемов, которые даст императорская чета во дворце, один пройдет вечером 22 октября. На него будут приглашены лидеры и представители иностранных государств, которые приехали на церемонию провозглашения нового императора. Остальные банкеты пройдут в дневное время: 25 октября для японских гостей будет устроен обед с 10.40 до 12.50, а 29 и 31 октября с 15 часов гостей ждет фуршет, по окончании которого им будут розданы традиционные подарочные коробочки с угощением. В четвертом по счету фуршете 31 октября примут участие иностранные послы с супругами. Меню торжественного ужина 22 октября для иностранных гостей будет отличаться от того, что смогут отведать японские гости императора 25 октября.

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- Так как среди гостей есть вегетарианцы, мы предложим им спаржу и другие овощи. Для гостей, которые могут есть только халяльное мясо, мы приготовили и его. Всего же иностранным гостям было предложено три вида меню на выбор, заранее опрошены все гастрономические предпочтения и табу, - сообщил правительственный чиновник.

В первый день, 22 октября, на банкете ожидается присутствие 300 иностранных гостей, 25 октября во дворец пригласят 400 гостей из Японии. В фуршетах 29 и 31 октября примут участие соответственно 700 и 450 человек.

На церемонию было приглашено около 2000 гостей, в их числе 400 человек – главы государств и представители 180 стран.

21 октября Елбасы по приглашению правительства Японии прибыл в Токио. В рамках визита Назарбаев проведет ряд двусторонних встреч.

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