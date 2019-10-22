Дарига Назарбаева прибыла с официальным визитом в Россию
Она проведет ряд встреч.
Фото : пресс-служба Сената Парламента22 октября 2019, 12:06
Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева прибыла с официальным визитом в Россию, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.
Делегация Сената Парламента Республики Казахстан во главе с Даригой Назарбаевой по приглашению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко прибыла с официальным визитом в Российскую Федерацию.
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