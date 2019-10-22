Бозумбаев об экспорте бензина в Кыргызстан: Пока есть несогласие

По словам министра, поставки нефти должны быть беспошлинными, так как Кыргызстан является членом Евразийского экономического союза.

Министр энергетики Канат Бозумбаев рассказал о переговорах по экспорту нефти из Казахстана в Кыргызстан, передает корреспондент Zakon.kz.

- Кыргызстанская сторона пока по некоторым пунктам этого проекта соглашения не согласна. Там речь идет еще и о вывозе нефти. Если мы отправляем нефть в Кыргызстан, то это беспошлинно. Бюджет наш потеряет в среднем 60 долларов с тонны в виде пошлин, - рассказал в кулуарах правительства Бозумбаев.

Он добавил, что поставки нефти должны быть беспошлинными, так как Кыргызстан является членом Евразийского экономического союза.

- Мы говорим: "Хорошо, если у нас будут потери, то у вас не должно быть реэскпорта этих нефтепродуктов". То есть получить беспошлинно нашу нефть, переработать, а потом продать куда-нибудь в Таджикистан или Афганистан бензин или дизельное топливо, так не получится. Поэтому мы говорим: "Реэкспорта не будет, на свои нужды берете небольшое количество, нет вопросов". Пока они не согласны. Переговоры пока продолжаются, - объяснил министр.

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13 августа сообщалось, что Казахстан возобновил поставки бензина спустя девять месяцев после снятия запрета на экспорт.

Мораторий действовал с 2008 года из-за того, что отечественные нефтеперерабатывающие заводы не покрывали потребность внутреннего рынка.

Сейчас ситуация изменилась. Только в июле 2019 года 20 тысяч тонн казахстанского топлива отправили в Таджикистан. С Кыргызстаном уже идут переговоры. На очереди - Узбекистан и Беларусь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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