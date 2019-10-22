Пьяный водитель сбил насмерть 81-летнего велосипедиста и скрылся

Его задержали.

Полицейские Талдыкоргана установили и задержали водителя автомашины, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

21 октября на пульт 102 поступило сообщение о наезде на велосипедиста у моста через реку Каратал. Прибывшие стражи порядка подтвердили информацию, сообщив в дежурную часть, что велосипедист, оказавшийся 81-летним местным жителем, скончался на месте происшествия, а машина скрылась в неизвестном направлении.

При осмотре места ДТП криминалисты обнаружили небольшой кусок пластикового бампера, по которому полицейские вскоре установили марку и цвет скрывшейся автомашины.

- Покинувшим место ДТП авто оказался Mercedes-Benz. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий удалось установить 42-летнего водителя, который, загнав машину в гараж своего частного дома, уехал в Алматы. На передней части кузова авто также были обнаружены повреждения, характерные дорожно-транспортному происшествию. Подозреваемый уже задержан и доставлен в городскую полицию, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Задержанный признался в совершении наезда на пожилого велосипедиста, сообщив, что скрылся с места ДТП так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Досудебное расследование по факту ДТП проводится согласно статье 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и статье 347 (Оставление места ДТП) УК РК. Расследование поручено дознавателям областного Департамента, - дополнили в областной полиции.

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