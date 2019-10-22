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Токаеву представили проект закона "О ветеранах"

Касым-Жомарт Токаев отметил важность качественной подготовки данного законопроекта.

Фото : Акорда22 октября 2019, 12:53

Глава государства принял председателя РОО "Организация ветеранов" Бактыкожу Измухамбетова, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности республиканского общественного объединения "Организация ветеранов", в частности, о работе в рамках проекта "Дәнекер", который осуществляется в соответствии с Законом "О медиации". Измухамбетов рассказал о реализации совместных проектов "Организации ветеранов" и Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

Президенту Казахстана была представлена информация о подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проекте Закона "О ветеранах".

Касым-Жомарт Токаев отметил важность качественной подготовки данного законопроекта.

Глава государства призвал участников ветеранского движения активно содействовать решению вопросов, обозначенных в Послании, а также участвовать в широком разъяснении проходящих в стране реформ населению.


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