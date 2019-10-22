Соперничество должно продолжиться - промоутер "Канело" о трилогии с Головкиным

Головкин будет одним из противников "Канело" в следующем году - заявил Де ла Хойя.

Промоутер мексиканского боксера Сауля Альвареса Оскар де ла Хойя по-прежнему убежден, что трилогия с казахстанцем Геннадием Головкиным в следующем году состоится, сообщает Sports.kz.

- Их соперничество должно продолжиться. Головкин будет одним из противников "Канело" в следующем году. Он точно должен им быть, - заявил Де ла Хойя.

Ранее "Канело" скептически высказался о возможном третьем бое с Головкиным, однако добавил, что это "хорошо в плане бизнеса". На третий поединок букмекерская контора Париматч предлагает такие коэффициенты: победа "Канело" - 1.70, победа Головкина - 2.15, ничья - 25. Первый бой закончился спорной ничьей, второй - победой Альвареса решением большинства голосов судей.

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