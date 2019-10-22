Ученые объяснили, что не так в латинице

Сегодня споры идут вокруг диграфов, это когда две буквы используются для передачи одного звука.

На брифинге в СЦК научный секретарь национального научно-практического центра "Тіл-қазына" им. Ш. Шаяхметова Анар Фазылжан рассказала, что сейчас споры ведутся вокруг диграфов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Споры в основном вокруг диграфов. Это когда две буквы используются для передачи одного звука. В нашем алфавите у нас таких две буквы - Ш и Ч. У людей много вопросов возникает при их использовании. Многие читают не так. Например, на пробных уроках школьники слово "схема" читают как "шема", - сказала она.

Также споры происходят вокруг букв И и І.

- Ведь заглавные буквы не различаются, и поэтому могут слово "инее" прочитать как "іне" или наоборот "ішік" как "ишик" . Чтобы исключить такие ошибки в будущем, Президент поручил привести в порядок алфавит. Ни один вопрос, поднимаемый обществом, не останется без нашего внимания, орфографическая комиссия все эти вопросы разрешит, - заверила Фазылжан.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил недостатки при переходе на латинскую графику и поручил министру культуры и спорта устранить их.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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