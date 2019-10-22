Включить строительство многопрофильных больниц по ГЧП в СЭЗ предложил Биртанов

Для дальнейшего развития ГЧП в отрасли требуется дополнительно принятие ряда других мер.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на заседании Правительства РК по государственно-частному партнерству (ГЧП) озвучил ряд предложений для более эффективного применения модели ГЧП в медицинской сфере, передает Zakon.kz.

По словам Биртанова, на данный момент возглавляемое им министерство создало Проектную группу офиса управления проектами по реализации проектов ГЧП в сфере здравоохранения, внесло в Парламент поправки в законодательные акты в части введения инфраструктурной модели ГЧП. Кроме того, утверждена дорожная карта по оснащению регионов тяжелой медтехникой с совершенствованием тарифной политики (включение в тариф на оказание медицинских услуг с использованием медицинской техники сервисного обслуживания). Также проводится работа по созданию Национального оператора отрасли здравоохранения, предложения по планируемым видам деятельности направлены в МНЭ для согласования.

Однако, для дальнейшего развития ГЧП в отрасли требуется дополнительно принятие ряда других мер.

- Включение крупных проектов ГЧП по строительству многопрофильных больниц в специальные экономические зоны (СЭЗ) и решение вопроса по тенговому финансированию проектов; приведение МИО региональных перспективных планов развития инфраструктуры здравоохранения в соответствие с целевыми индикаторами по привлечению инвестиции, с акцентом на проекты ГЧП; создание базы данных проектной документации при Комитете по делам строительства МИИР РК для использования их инвесторами, что должно принести существенную экономию при реализации ряда проектов, связанных со строительством. За 10 лет реализованы 584 индивидуальных и имеется 10 типовых проектов, - перечислил Елжан Биртанов.

Он также обратил внимание Правительства на том, что инициируемые МНЭ реформы законодательства по ГЧП должны учитывать специфику реализации проектов в сфере здравоохранения.

По данным МНЭ местными исполнительными органами в сфере здравоохранения заключены 127 договоров ГЧП на общую сумму 58,9 млрд.тенге (в 2019 году 21 договор на сумму 23,5 млрд. тг.).

На лидирующих позициях по сумме привлеченных инвестиций в рамках заключенных договоров ГЧП находятся акиматы городов Шымкент и Нур-Султан и Актюбинская область.

Ранее стало известно, что Минздравом, исходя их потребностей отрасли до 2025 года, в рамках ГЧП запланировано строительство на республиканском уровне 16 крупных больниц на сумму 838,5 млрд. тенге с обеспечением 19 тыс. рабочих мест.

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