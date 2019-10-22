Полного запрета на курение в кафе и аэропортах пока не будет

В Казахстане за 10 лет лишь 8,7% объектов общественного питания оборудовали комнаты для курения (1675 из 19102 объектов).

Из проекта Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" исключен предлагаемый полный запрет на потребление табачных изделий в местах общественного питания и аэропортах, передает Zakon.kz.

Министерством здравоохранения РК в 2018 году был разработан "Анализ регуляторного воздействия регуляторных инструментов по проекту Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" в части полного запрета на потребление табачных изделий в местах общественного питания и аэропортах" (далее – АРВ). В октябре 2018 года он был внесен на согласование в Министерство национальной экономики РК, в уполномоченный орган по вопросам предпринимательства.

В этом году АРВ неоднократно обсуждали на совещаниях и общественных слушаниях. Сейчас АРВ дорабатывается с учетом замечаний Министерства национальной экономики РК.

- Учитывая позицию МНЭ РК, НПП "Атамекен" и необходимость наличия положительного заключения Межведомственной комиссии по вопросам предпринимательства, данная инициатива (прим.ред.: полного запрета на потребление табачных изделий в местах общественного питания и аэропортах) исключена из проекта Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", - сообщили в Минздраве РК.

В настоящее время проект Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" включает предложение по запрету потребления табачных изделий, табака для кальяна, кальянной смеси, в том числе с использованием систем для потребления табака, электронных систем курения и кальяна запрещается в следующих местах:

1) организациях образования, а также в организациях для отдыха несовершеннолетних;

2) организациях здравоохранения;

3) пунктах общественного питания;

4) объектах культуры, музеях, библиотеках и лекториях, кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, организациях спорта и физкультурно-оздоровительных организациях, на спортивных аренах и других сооружениях, предназначенных для массового отдыха;

5) ночных клубах, на дискотеках;

6) поездах местного и дальнего сообщения, на судах воздушного, морского и речного транспорта, а также в салонах городского, пригородного и междугороднего автомобильного общественного транспорта – транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные и нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа, такси;

7) зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов;

8) государственных органах и организациях;

9) помещениях, являющихся рабочими местами и рабочими зонами;

10) подъездах домов.

11) автозаправочных станциях.



Нормы, предусмотренные в подпунктах 3, 5 и 7, не применяются в тех случаях, если для потребления табачных изделий табака для кальяна, кальянной смеси, в том числе с использованием систем для потребления табака, электронных систем курения и кальяна, выделены специальные оборудованные места.

В Минздраве отмечают, что в Казахстане нарушается приоритетное право на защиту здоровья и право населения на свободный от табачного дыма воздух, в том числе в местах общественного питания (запах дыма, курение сигарет, кальяна, других девайсов) и в аэропортах, несмотря на обязательства перед Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком (РКБТ ВОЗ), которую Казахстан ратифицировал в 2006 году. Конвенция ВОЗ требует полного исключения курения и табачного дыма в конкретном пространстве или среде, с тем, чтобы создать 100% бездымную среду.

- Согласно Глобальному опросу о потреблении табака среди взрослых (GATS), проведенному ВОЗ в 2014 году, в Казахстане один из самых высоких показателей табакокурения в мире - 22,4% (42,4% среди мужчин и 4,5 % среди женщин). Пассивному курению в нашей стране подвергается 27,6% взрослых в местах общественного питания, 26,5% - в закрытых помещениях, в том числе аэропортах, а 29,1% подростков на улицах. При этом отмечается рост табакоассоциированных заболеваний (18430 человек в год). Следует отметить, что воздействие пассивного курения в Казахстане выше среднего по миру, около 30% населения подвергается пассивному курению в местах общественного питания, 19,0% (1,2 миллиона) на рабочем месте и 13,8% (1,6 миллиона взрослого населения) дома, - отмечают в министерстве.

По их данным, из-за активного и пассивного курения регистрируется рост онкологических заболеваний - рак легкого лидирует в структуре смертности.

- В сравнении с 2016 годом отмечается рост заболеваемости раком языка, полости рта и глотки на 12,7 %, рака поджелудочной железы на 7,3 %. В нашей стране ежегодно раком заболевают около 35 тысяч человек, из них 650 детей. В 2017 году от рака умело 15 280 пациентов, в 2018 году - 15 000. Даже низкий уровень воздействия вторичного табачного дыма наносит вред организму человека: 64% всех случаев преждевременной смерти приходится на некурящих женщин, а 31% – на некурящих детей, - привели данные в ведомстве.

Безопасного уровня пассивного курения не существует, поскольку табак и табачный дым содержат более 7000 химических соединений, более 70 из которых являются канцерогенами.

В Минздраве напоминают, что пассивный курильщик, находясь в помещении с активными курильщиками в течение одного часа, вдыхает такую дозу некоторых газообразных частей табачного дыма, которая равносильна выкуриванию половины сигареты, как минимум.

В Казахстане за 10 лет лишь 8,7% объектов общественного питания оборудовали комнаты для курения (1675 из 19102 объектов).

Читайте также: Так можно курить казахстанцам на улице или нельзя – ответ МВД

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!