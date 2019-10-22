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Чиновника поймали при возврате полученной взятки

Процессуальное задержание не применялось.

Фото : Zakon.kz22 октября 2019, 15:56

Антикоррупционной службой Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении заведующего сектором Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Байдибекского района Туркестанской области по подозрению в коррупционном преступлении, совершенном в бытность занятия им должности руководителя Отдела земельных отношений акимата указанного района, передает Zakon.kz.

Указанное должностное лицо изобличено при возврате ранее полученной от гражданина взятки в размере 400 тыс. тенге за выделение в сентябре 2019 года земельного участка для пастибища.

В Антикоррупционной службе пояснили, что процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и ходатайством подозреваемого и его защитника о ведении ускоренного досудебного расследования.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины, будет вынесено судом.


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