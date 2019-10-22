19-летний парень за три дня угробил три чужие машины в Алматы

Подозреваемый угонял машины и разбирал по запчастям.

В Алматы 19-летний парень угонял чужие авто и бросал их разукомплектованными, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Молодой человек, 2000 года рождения, как следует из материалов дела, орудовал всего три дня и за это время ему удалось угнать три автомобиля. Действовал он в Жетысуском районе.

- В двух случаях добычу себе он подыскал в частном секторе, еще в одном – в микрорайоне "Айнабулак". Таким образом, гр.А. удалось незаконно завладеть автомашинами марок Toyota, Mercedes и Mazda. На угнанных авто злоумышленник отъезжал в безлюдные места, там же разукомплектовывал: снимал колеса, аккумуляторы и продавал их. Уголовные дела по трем фактам угона и трем фактам кражи чужого имущества объединены в одно производство, - сообщил и.о. начальника Управления полиции Жетысуского района майор Мухамедали Сейсенулы.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Угнанные авто найдены и в качестве вещественных доказательств приобщены к материалам уголовного дела.

Личность подозреваемого проверяется на причастность к другим преступлениям.

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