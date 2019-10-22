Музей о целине обновили и реконструировали

Его отстроили в рамках госпрограммы "Рухани жаңғыру".

Музей целинной и трудовой славы имени Василия Рагузова в Акмолинской области обновили, и теперь он вновь открыл двери для посетителей, передает Zakon.kz.

Музей целинной и трудовой славы имени Василия Рагузова – один из немногих музеев страны, экспонаты которого посвящены целине. Находится он в Жаксынском районе Акмолинской области.

Небольшое здание в 86 квадратных метров давно требовал ремонта и обновлений. Генеральный директор ТОО "Агрофирма "TNK" Батырбек Уалиев предложил помощь в проведении реконструкции в рамках госпрограммы "Рухани жаңғыру", которая посвящена увеличению культурного сознания казахстанцев. Почти год ушел на то, чтобы не просто отремонтировать прошлое сооружение, но и заново его отстроить. Сегодня музей увеличился практически вдвое – теперь его площадь 164 квадратных метра.

Теперь, когда территория позволяет вмещать в себя больше экспонатов, в музей стали поступать больше информации.

Как рассказала директор музея целинной и трудовой славы имени Василия Рагузова Ирина Гуляева, увеличилось количество представленных экспонатов. Добровольно жители сами приносят комсомольские билеты, с которыми первоцелинники приезжали в зерносовхоз "Киевский".

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