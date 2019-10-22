Мурат Телибеков готовит иск к руководству Управления жилищной политики

На мой взгляд, коррупция, по-прежнему, процветает в государственных органах. Уверен, что мой случай не единственный. Хочется верить, что аким Бакытжан Сагинтаев наведет порядок - Телибеков.

Руководитель Союза мусульман Казахстана Мурат Телибеков готовит судебный иск к руководству Управления жилищной политики. Два года назад чиновники исключили общественника из очереди на улучшение жилищных условий, и несмотря на несколько решений суда, до сих пор не восстановили, передает Zakon.kz.

Мурат Телибеков встал в очередь на получение жилья еще в 1988 году. Однако два года назад его оттуда исключили. По заявлению пресс-службы Союза мусульман, на заседании чиновники не смогли аргументировать свои действия.

- Свои действия чиновники объясняли тем, что, дескать, они не причастны к исключению его из списка нуждающихся, кто это сделал неизвестно, а значит восстановление в очереди невозможно. Внимательно выслушав доводы сторон, судья А.К. Жиренчин обязал ведомство восстановить истца в списке нуждающихся. Апелляционная коллегия приняла решение о вступлении судебного вердикта в законную силу, - написано в распространенном сообщении.

Телибеков также сообщил, что во время процесса, неизвестные предлагали ему "замять" вопрос за 1500 долларов.

- На мой взгляд, коррупция, по-прежнему, процветает в государственных органах, - отметил Телибеков. – Уверен, что мой случай не единственный. Хочется верить, что аким Бакытжан Сагинтаев наведет порядок в Управлении жилищной политики.

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