Школьное задание о семейном бюджете возмутило родителей

Родителям такое задание напомнило героиню скетча "Наша Russia" Снежану Денисовну.

Школьное задание в тетради по предмету "Познание мира" за 4-й класс возмутило родителей, передает Zakon.kz.

В частности, Борис Сартаев отрицательно высказался об этом упражнении и сравнил такое задание с историей героини скетча "Наша Russia" Снежаны Денисовны.

- Я против таких учебников и таких заданий. Это не от того,что мне есть что скрывать (типа моей "огромной " врачебной зарплаты), а просто это незаконно вот так через детей собирать информацию, - написал Борис Сартаев.

Издательством данной тетради является корпорация "Атамура". В издательстве заявили, что учебный комплекс "Познание мира", состоящий из учебника и рабочей тетради, разработан в соответствии с учебной программой, утвержденной МОН РК приказом №199 от 10 мая 2018 года.

В подразделе программы "Наш семейный бюджет" предмета "Познание мира" за 4 класс предусмотрена реализация следующих целей:

4.1.1.3 - анализировать доход и расход семейного бюджета

4.1.1.4 - предлагать пути оптимизации семейного бюджета

В соответствии с Программой эти цели в обязательном порядке должны быть раскрыты. Автор должен строго придерживаться программы.

- Данное задание предложено для выполнения учениками по уровню С (анализ и синтез) в рабочей тетради, которая является компонентом комплекса. Безусловно, чтобы выполнить это упражнение, ребенок обращается к родителям, которые, в свою очередь, могут пояснить ребенку, что семейный бюджет - это не только зарплата родителей, но и регулярные траты. Основная цель данного упражнения: совместно проанализировать семейный бюджет, узнать, имеются ли пути оптимизации расходной части семейного бюджета. Дети должны понимать, что нужно быть бережливым, что можно экономить семейный бюджет. Ведь анализ семейного бюджета прививает ребенку основы финансовой грамотности. Заметим, что данные, внесенные в таблицу, не обрабатываются даже в стенах классной комнаты, не передаются третьим лицам, не становятся достоянием общественности или данными для анализа каких-либо организаций, - заявил автор учебника и УМК "Познание мира" Салиш С.Ш.

Данный учебно-методический комплекс прошел все этапы общественной и профессиональной экспертизы и составлен строго по программе.

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