Природоохранная прокуратура заинтересовалась снятием чернозема в горах близ Алматы

Ранее в социальных сетях появились сведения о том, что неизвестные вывозят чернозем с гор и продают.

Фото : @timur_yeleussizov

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