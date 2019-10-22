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Природоохранная прокуратура заинтересовалась снятием чернозема в горах близ Алматы

Ранее в социальных сетях появились сведения о том, что неизвестные вывозят чернозем с гор и продают.

Фото : @timur_yeleussizov22 октября 2019, 17:23

Специализированная природоохранная прокуратура Алматы заинтересовалась случаем снятия чернозема в горной местности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Ранее в социальных сетях появились сведения о том, что неизвестные вывозят чернозем с гор и продают.

- Печально смотреть на этот беспредел. Смотрю, как вывозят чернозем с гор и продают не стесняясь. Где еще прошлой зимой жители Алматы с семьями могли кататься на лыжах, санях - теперь обезображенный ландшафт - раскуроченный склон, горы строительного мусора. Как эколог могу добавить, что уничтожена местная экосистема, пусть и небольшая.. Я уверен, что акимат района и прокуратура правильно отреагируют на ситуацию и виновные понесут наказание, - написал эколог Тимур Елеусизов.

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#горныйбеспредел Печально смотреть на этот беспредел. Смотрю как вывозят чернозем с гор и продают не стесняясь. Где еще прошлой зимой жители Алматы с семьями могли кататься на лыжах, санях - теперь обезображенный ландшафт - раскуроченный склон, горы строительного мусора.. как эколог могу добавить что уничтожена местная экосистема, пусть и небольшая.. Я уверен что Акимат района и прокуратура правильно отреагируют на ситуацию и виновные понесут наказание #яалматинец #начниссебя #делоВОмне #свободаволи #экопатруль #мояпланета #мояземля #мояродина #мойказахстан @tokayev_online @sagintayev.b @konstantin_avershin @nat_eco_audit @openalmaty @akimat_almaty @akimatbostandyk @inalmaty.kz @tengrinewskz @almaty_city @kris_p_press @zhest_kz @nur_otan @krishakz_official

Публикация от Тимур Елеусизов (@timur_yeleussizov) 20 Окт 2019 в 11:57 PDT

- По данному факту Специализированной природоохранной прокуратурой г.Алматы даны поручения Отделу природоохранной полиции и уполномоченному органу в сфере земельных отношений и Управлению градостроительного контроля по городу Алматы о принятии мер в отношении виновных лиц. Данный вопрос находится на контроле Специализированной природоохранной прокуратуры Алматы, - заявили в прокуратуре.


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