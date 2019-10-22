Чиновница извинилась за набитый икрой холодильник

Она назвала фото неудачной шуткой.

Председатель регионального совета сторонников "Единой России" в Мурманской области, зампред региональной Общественной палаты Юлия Величко извинилась в своем Instagram за выложенное ею фото с банками икры, отмечает РИА Новости.

- Уважаемые земляки, я приношу свои извинения за фото с банками икры! Это была неуместная шутка, вызвавшая ненужный ажиотаж! - написала Величко.

Ранее она разместила в своем аккаунте в соцсети Instagram фотографию с рядами банок красной икры в холодильнике. На фотографию и подпись к ней "Кризис? Не, не слышали" обратили внимание журналисты и пользователи соцсетей, оставившие нелестные комментарии.

Впоследствии Величко назвала фото неудачной шуткой и рассказала, что нашла его в интернете.

Заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко посоветовал Величко принести публичные извинения за публикацию и больше не допускать подобного. По его мнению, для многих миллионов россиян подобного рода поступки и фотографии выглядят вызывающе. Он напомнил о статье в уставе партии, которая требует соблюдать личную скромность.

Извинения такого рода не единичны. Ранее сообщалось, что советник губернатора Ульяновской области Светлана Опенышева извинилась за селфи в "шоколадной" ванне.

- Дорогие друзья. Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты и мне жаль, что так произошло. Хотела лишь поделиться впечатлениями о приятном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму. Еще раз прошу меня извинить, - написала она в Facebook.

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