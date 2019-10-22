Последний велопробег в 2019 году пройдет в Алматы
В связи с этим будет временно перекрыт проспект Аль-Фараби.
Фото : pxhere.com22 октября 2019, 17:39
27 октября гостей и жителей Алматы приглашаем на массовый велопробег, который станет завершающим в этом году, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Это последний велопробег в этом году.
В связи с этим будет временно перекрыт проспект Аль-Фараби.
Место сбора участников – БЦ "Нурлы – Тау" в 9.00 ч. Старт:10.00 ч.
Финиш: Парк имени Первого Президента.
Всем участникам в целях собственной безопасности рекомендуется использовать защитный шлем.
Организаторы Акимат города Алматы и социальный проект "Алматы Спорты".
Автолюбителям стоит заранее корректировать свой маршрут.
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