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Последний велопробег в 2019 году пройдет в Алматы

В связи с этим будет временно перекрыт проспект Аль-Фараби.

Фото : pxhere.com22 октября 2019, 17:39

27 октября гостей и жителей Алматы приглашаем на массовый велопробег, который станет завершающим в этом году, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Это последний велопробег в этом году.

В связи с этим будет временно перекрыт проспект Аль-Фараби.

Место сбора участников – БЦ "Нурлы – Тау" в 9.00 ч. Старт:10.00 ч.

Финиш: Парк имени Первого Президента.

Всем участникам в целях собственной безопасности рекомендуется использовать защитный шлем.

Организаторы Акимат города Алматы и социальный проект "Алматы Спорты".

Автолюбителям стоит заранее корректировать свой маршрут.


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