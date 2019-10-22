Александр Суворов: Мир и согласие между конфессиями - залог безопасности государства

Религиозная неграмотность молодых людей ведет к фанатизму и к беде.

Какова религиозная ситуация в Алматы? Как сохранить мир и согласие между конфессиями? На эти и другие вопросы Zakon.kz отвечает протоиерей, председатель отдела по взаимоотношению церкви и общества Русской православной церкви Казахстана Александр Суворов.

- Александр Анатольевич, как вы оцениваете религиозную ситуацию в Алматы?

- На мой взгляд, религиозная ситуация в нашем городе стабильная, не имеющая каких-либо проблем. Об этом говорит и тот факт, что наши общины свободно развиваются, у них нет никаких проблем в отношении с государственной властью, с общественными объединениями и дай Бог, чтобы это направление сохранялось. В этом мы еще раз убедились, когда накануне в Алматы по инициативе Клуба лидеров религиозных объединений и при поддержке акимата города собрались руководители и представители многих конфессий, и мы все дружно отметили День духовного единства. Это очень ценно, показательно и мы должны всегда это понимать и дорожить, ведь сейчас во всем мире очень хрупок, угрозы безопасности нависают отовсюду, поэтому межконфессиональное согласие очень важно для нашего народа, для нашей страны.

Как вы знаете, еще в далеком 1992 году нашим Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым был утвержден День духовного согласия. И мы видим, какой нелегкий период прошли многие страны, прошли сквозь гражданские войны, религиозные, но Казахстан эта чаша миновала.

- Чем это объяснить?

- Это в первую очередь мудрость граждан Казахстана, инициатива властей Казахстана. Первый Президент всегда говорил о том, что толерантность очень важна для нас, и мы полностью поддерживаем это. Когда люди разных национальностей и разных вероисповеданий вместе делают какое-то общее дело, это очень важно. Вот мы, к примеру, собираемся в Клубе лидеров религиозных объединений, общаемся, говорим на разные темы, также проводим различные культурные, спортивные, праздничные мероприятия и это радует, мы лучше узнаем друг друга, лучше общаемся.

В нашем обществе абсолютно нормально сложилось, когда, допустим, люди разных национальностей вместе купаются в проруби на празднике Крещения, или когда христиане участвуют во время Рамадана в ауыз ашар, это тоже совершенно нормальная традиция. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы Казахстан сохранил свою многогранность. Бриллиант он бриллиант тогда, когда в нем много граней, много сторон, и он переливается всеми своими цветами. Дай Бог, чтобы наше гражданское общество и далее сохраняло такой вот свой дух. Когда между конфессиями царят мир и согласие, это залог безопасности государства. Мы верим, что мудрость и толерантность нашего народа позволят и дальше сохранять мир и покой и вместе идти к созиданию.

К слову, в Алматы сейчас продолжаются реставрация и строительство Храма Александра Невского. Так вот Александр Невский, в честь которого строится этот храм, еще в ХIII веке наводил мосты между Азией и Европой, он считался названым братом хана Золотой Орды, так что этот храм тоже является символом единства наций, символом единства нашего народа.

- Какие еще православные храмы реставрируются в Алматы?

- Конечно, время от времени требуют ремонта практически все церкви, но общины справляются с этой задачей, справляются с помощью людей, желающих участвовать в этом благом деле. Большой вклад вносит в это дело митрополит Александр, его стараниями был подъят тяжелейший труд реставрации Вознесенского кафедрального собора, также сейчас строится Покровский храм. Так что каких-либо проблем в реализации духовных потребностей у православной общественности Казахстана нет.

- Много ли молодежи ходит сейчас в церковь? Как оградить молодых ребят от влияния деструктивной идеологии?

- По моим наблюдениям, в воскресные дни в церковь ходит примерно 30-40 процентов молодежи. Но я бы не сказал, что идет какой-то особенный рост, это было бы не совсем правильно. У нас, конечно, действуют молодежный отдел, молодежные группы, но, тем не менее, молодежь не так-то просто завлечь в храм, у молодежи иные задачи, иные мысли о жизни. А что обычно приводит к вере? Какая-то серьезная проблема или когда человек начинает задумываться о смысле жизни, для чего он живет, в чем его предназначение, когда начинает думать о смерти и так далее.

На вторую часть вашего вопроса скажу так. Чтобы молодые люди не попали в сети деструктивных или террористических организаций, нужно, чтобы они получали правильные духовные и религиозные знания, много учились, ведь не зря говорят, информирован, значит вооружен. В этом плане нас радует, что в Алматы достаточно много молодежи, которая учится в вузе и которая имеет какие-то начальные понятия о философии. Я считаю, что религиозная грамотность человека это одна из тенденций его обращения к вере. А неграмотность ведет к фанатизму и к беде.

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