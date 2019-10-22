Телефонные мошенники активизировались в СКО

На старые уловки злоумышленников в октябре попались четверо североказахстанцев.

Полицейские СКО предупреждают о действиях телефонных мошенников. На старые уловки злоумышленников в октябре попались четверо североказахстанцев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

37-летнему жителю Жамбылского района позвонил неизвестный мужчина, представился начальником подразделения по борьбе с наркобизнесом. Незнакомец сообщил, что якобы его сын задержан за наркотики, чтобы закрыть уголовное дело, сельчанину необходимо перечислить почти два миллиона тенге. Растерянный мужчина сообщил звонившему, что у него в наличии только 100 тысяч тенге. Но и эта сумма вполне устроила злоумышленника. Эти деньги житель села Благовещенки отправил на указанный номер телефона и лишь после этого позвонил своему 18-летнему сыну, который сообщил, что никаких инцидентов с ним не происходило.

Другая жительница этого же села перечислила мошенникам через терминал 400 тысяч. Несмотря на то, что близкие ее отговаривали это делать и призывали позвонить сыну, она поддалась панике. По телефону ее предупредили о том, что звонить сыну нельзя, так как якобы телефон прослушивается и это может навредить ему.

На такие же обманные махинации попались две пенсионерки. 72-летняя жительница Петропавловска перечислила мошенникам 600 тысяч тенге, в Тайыншинском районе злоумышленники выудили 400 тысяч тенге.

- Это давно известный механизм, используемый телефонными мошенниками. Активно проводимая профилактическая работа и своевременное информирование населения о подобных фактах позволили добиться того, что в последние годы таких мошенничеств не было. Напоминаем, что мошенники используют разные истории, представляясь сотрудниками полиции. Могут также сообщить, что ваш близкий попал в ДТП, задержан за наркотики. Они используют эффект внезапности, говорят правдоподобно, уверенно, рассчитывая на чувства растерянности и страха людей, - говорит начальник Управления криминальной полиции ДП СКО полковник полиции Петр Климов, призывая североказахстанцев не поддаваться панике.

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