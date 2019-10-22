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Токаев дал поручения правоохранительным органам

Касым-Жомарт Токаев отметил особую важность укрепления правопорядка и законности в стране в целях обеспечения прав всех казахстанцев.

Фото : Акорда22 октября 2019, 19:25

22 октября в Нур-Султане состоялось совещание, в ходе которого Президент дал поручения правоохранительным органам, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На совещании с участием руководства Администрации Президента, Секретаря Совета Безопасности, руководителей Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, Министерства внутренних дел были рассмотрены актуальные вопросы общественно-политической ситуации в стране.

Касым-Жомарт Токаев отметил особую важность укрепления правопорядка и законности в стране в целях обеспечения прав всех казахстанцев.

Президент считает необходимым активизацию работы по разъяснению национального законодательства и повышению правовой грамотности граждан.


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