Токаев подписал поправки в бюджет на 2019-2021 годы

Текст Закона публикуется в печати.

22 октября Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы", передает Zakon.kz.

Текст Закона публикуется в печати.

Закон сформирован с учетом сохранения показателей прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год. Поступления республиканского бюджета увеличены на 94,9 млрд тенге.

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