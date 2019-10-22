Токаев подписал поправки в бюджет на 2019-2021 годы
Текст Закона публикуется в печати.
Фото : Zakon.kz22 октября 2019, 18:50
22 октября Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы", передает Zakon.kz.
Текст Закона публикуется в печати.
Закон сформирован с учетом сохранения показателей прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год. Поступления республиканского бюджета увеличены на 94,9 млрд тенге.
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