Мамин рассказал Токаеву о сдерживании цен на продукты

Кроме того, он описал социально-экономическую ситуацию в Казахстане.

Фото : Акорда

22 октября Президент Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Премьер-министр представил главе государства информацию о социально-экономической ситуации в стране, а также принимаемых мерах по недопущению роста цен на социально значимые товары.

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