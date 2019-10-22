Мамин рассказал Токаеву о сдерживании цен на продукты
Кроме того, он описал социально-экономическую ситуацию в Казахстане.
Фото : Акорда22 октября 2019, 19:33
22 октября Президент Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Премьер-министр представил главе государства информацию о социально-экономической ситуации в стране, а также принимаемых мерах по недопущению роста цен на социально значимые товары.
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