Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Утечку данных в Instagram будет проверять Facebook

Началось расследование.

Фото : pixabay.com22 октября 2019, 20:03

Facebook начал расследование в связи с утечкой данных пользователей принадлежащей ему соцсети Instagram, сообщили РИА Новости в пресс-службе Facebook.

21 октября газета "Известия" со ссылкой на данные компании по кибербезопасности DeviceLock написала, что крупная утечка персональной информации международного масштаба произошла в Instagram. Мошенники выставили на продажу за 2,8 биткоина (22 тысячи долларов) базу данных из 20 миллионов аккаунтов, из них 20 тысяч записей оказались в открытом доступе. В том числе — ники пользователей, описания профилей, электронные почты и мобильные телефоны.

- Мы начали расследование, касающееся этой базы данных, на прошлой неделе. На данном этапе мы считаем, что доступ к персональной информации не был получен, - сказала представитель компании Facebook Стефани Отвей.

Она подчеркнула, что "способ скрапинга (сбора данных - ред.), который был использован для сбора данных, уже невозможен после изменений, которые мы внесли ранее в этом году".

По словам Отвей, Facebook продолжит работу по обнаружению и прекращению скрапинга данных своего сервиса для обеспечения информационной безопасности.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты