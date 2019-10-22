Популярная привычка пассажиров самолета признана опасной для здоровья

Есть шанс задохнуться во время турбулентности.

Врач рассказал, почему нельзя жевать жевательную резинку, когда у пассажиров самолета закладывает уши во время взлета или посадки. Его слова приводит Лента.ру со ссылкой на издание Express.

По словам доктора и автора книги про путешествия Бена Макфарлейна, если путешественники жуют резинку в полете, они могут задохнуться.

- Жевание вынуждает нас глотать больше воздуха, равно как и газированная вода. Во время турбулентности или при жесткой посадке вы рискуете задохнуться, — пояснил врач.

Чтобы справиться с заложенностью в ушах, Макфарлейн посоветовал активно шевелить нижней челюстью или имитировать зевание. Вдобавок, он порекомендовал прибегнуть к так называемому маневру Вальсальвы (закрыть рот, заткнуть нос и выдохнуть).

Ранее путешественники поделились своими способами борьбы с симптомами джетлага в поездках. Так, например, некоторые туристы заставляют себя ложиться спать и просыпаться по местному времени. Другие меняют режим сна еще дома, до вылета.

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