Матвиенко: Назарбаев вписал новую страницу в государственность Казахстана

Дарига Назарбаева встретилась с Валентиной Матвиенко.

В Москве состоялась встреча председателя Сената Парламента Казахстана Дариги Назарбаевой и спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко, передает собкор МИА "Казинформ".

Открывая встречу, Матвиенко подчеркнула высочайший уровень российско-казахстанских отношений.

- Я придаю очень большое значение вашему визиту. Уверена, что он придаст новый импульс нашему многоплановому и многовекторному уровню российско-казахстанских отношений. Конечно же, это даст импульс и взаимодействию между верхними палатами и в целом межпарламентского взаимодействию, - сказала В.Матвиенко. - Высочайший уровень российско-казахстанских отношений, который достигнут, в этом огромная личная заслуга Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его команды, которая все эти годы работала, очень много удалось добиться. Я попрошу вас передать Нурсултану Абишевичу большой привет и самые добрые пожелания. Мы много лет знаем друг друга, я очень ценю его доброе отношение. Всегда с огромным уважением отношусь к нему. Он действительно вписал новую страницу в государственность Казахстана и внес огромный вклад в формат российско-казахстанских отношений.

В свою очередь Дарига Назарбаева выразила соболезнования в связи с трагедией в Красноярском крае, где в результате прорыва дамбы погибли люди.

Спикер Сената поздравила Валентину Матвиенко с переизбранием на должность председателя Совета Федерации. Также она передала привет от Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

- Мы всегда с большим оптимизмом говорим о том, что у нас интенсивно развиваются межпарламентские отношения, - сказала Дарига Назарбаева.

В ходе встречи Дарига Назарбаева обозначила ряд имеющихся проблем, которые требуют совместного решения, в т.ч. на уровне парламентов. В частности, были отмечены сохраняющаяся диспропорция в режиме взаимного пребывания граждан двух стран, необходимость расширения пунктов пропуска на границе, а также вопросы экологической ситуации на реке Урал.

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