150 жителей Кызылординской области угрожают голодовкой

Люди не получали зарплату более четырех месяцев.

150 жителей Кызылординской области грозятся объявить голодовку. На крайние меры решили пойти сурдопереводчики и индивидуальные помощники инвалидов Шеилийского района. Четыре месяца они не получают заработную плату. Районный акимат задолжал им свыше 20 млн тенге. По словам людей, им нечем кормить семьи и платить за жилье, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Самая тяжелая ситуация, пожалуй, в семье сурдопереводчика Азамата Шабденова. Оба родителя и супруга парня-глухонемые, инвалиды 3 группы. Четыре месяца семья сидит на хлебе и воде. Столько же времени Азамат не может выплатить долг за аренду квартиры.

Поначалу, говорит мужчина, выживали за счет местных магазинов. Продавцы давали товары в долг. Сейчас отказываются. В скором будущем семья Азамата может оказаться еще и на улице. Хозяйка арендной квартиры грозится выгнать за неуплату.

Азамат Шабденов, сурдопереводчик:

- Ни копейки в дом не приношу, четыре с половиной месяца без зарплаты. На носу зима. Младшая сестренка ходит в школу, ей нужно покупать теплые вещи. Из квартиры выгоняют. А куда мы пойдем? Я везде влез в долги. А что еще остается делать, я обязан прокормить своих родителей.

Индивидуальные помощники инвалидов и сурдопереводчики Шеилийского района зарплату не получают с мая этого года. Местный акимат, говорят они, задолжал больше 20 млн тенге. Жители каждый день приходят на площадь перед районной администрацией требовать свои деньги. Но чиновники выплачивать их не спешат. Люди уже готовы пойти на крайние меры и объявить голодовку.

Жазира Мырзабаева, индивидуальный помощник:

- Если эта проблема не решится, мы все объявим голодовку и будем здесь сидеть с семьями.

Асылбек Смайылов, председатель ОФ инвалидов "ҮМІТ":

- Четыре месяца назад мы здесь все собирались и поднимали проблему. Тогда руководство района обещало нам решить все положительно. Но до сих пор люди не получили свои деньги.

В местном акимате ситуацию почти не прояснили. Рекомендовали людям обратиться в суд.

Агыбай Толегенов, руководитель Шиелийского районного отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния:

- Я на должность руководителя отдела заступил только в июне. Все тендеры прошли до меня. Возможно, требования этих людей уместны. Но я не могу перепрыгнуть через договорные требования. Им надо решать все теперь через органы закона в судебном порядке.

Деньги выделялись через учебно-производственный центр для инвалидов "Ұшқын", который выиграл тендер на оплату труда индивидуальных помощников. На зарплату 154 специалиста заложили 28 млн тенге. Но денег этих не хватило.

Абзал Мендияров, зам. директора ТОО "Учебно-производственный центр для инвалидов "Ұшқын":

- Деньги были рассчитаны и выделены из бюджета до декабря 2018 года. Мы выиграли тендер на 28 миллионов тенге в январе 2019 года. Тогда же по заданию первого Президента размер минимальной зарплаты повысили до 42 тысяч 500 тенге. Соответственно, в рамках закона, мы тоже пересчитали оплаты за часы индивидуальным помощникам. И 28 миллионов тенге не хватило. Райакимат должен выделить дополнительные средства. Но выделяют.

Индивидуальные помощники инвалидов в суд уже обратились. Они ждут решения Фемиды. До этого момента им придется ждать законных выплат.

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